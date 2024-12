Rusko viní spojencov Kyjeva z účasti na atentáte na Kirillova

Moskva/Washington 17. decembra (TASR) - Rusko kritizuje spojencov Ukrajiny za ich údajne nedostatočné reakcie na utorňajší atentát na veliteľa jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl generálporučíka Igora Kirillova. K atentátu sa medzičasom prihlásil Kyjev, uvádza agentúra AFP. Spojené štáty tvrdia, že o atentáte vopred nevedeli a nepodieľali sa na ňom.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová obvinila v súvislosti s Kirillovovou smrťou Západ zo "schvaľovania vojnových zločinov bojovníkov kyjevského režimu". Za spolupáchateľov takýchto zločinov ďalej v príspevku na platforme Telegram označila "všetkých, ktorí vítajú teroristické útoky alebo ich zámerne ututlávajú".



USA medzičasom svoju účasť na atentáte popreli, zároveň však odsúdili zverstvá, z ktorých Kirillova obvinili. "Môžem vám povedať, že Spojené štáty o tom vopred nevedeli a neboli do toho zapojené," povedal na margo atentátu hovorca ministerstva amerického zahraničných vecí Matthew Miller. Na adresu Kirillova však dodal, že to "bol to generál, ktorý sa podieľal na mnohých zverstvách. Podieľal sa na použití chemických zbraní proti (ukrajinskej) armáde."



Kirillov zahynul spolu so svojím asistentom v utorok ráno pri výbuchu v Moskve. Explózia nastalo okolo 06.00 h miestneho času. Spôsobila ju bomba ukrytá v elektrickej kolobežke odstavenej pri vchode do bytového domu na Riazanskom prospekte, uviedol ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) s tým, že začal vyšetrovanie "vraždy dvoch vojakov".



Nálož mala podľa záchranárov ekvivalent asi 200 gramov TNT. V dôsledku výbuchu boli rozbité okná na prvom až treťom podlaží bytového domu a poškodené vchodové dvere. Došlo aj k poškodeniu služobného auta prideleného Kirillovovi.



Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v pondelok obvinila Kirillova z vojnových zločinov, pričom tvrdila, že práve on nariadil použiť proti ukrajinským silám vo vojne na Ukrajine zakázané chemické zbrane. Viaceré nemenované zdroje z prostredia ukrajinských bezpečnostných zložiek, na ktoré sa odvolávajú stanice ako BBC či CBS News, v utorok potvrdili, že stoja za atentátom.