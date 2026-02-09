< sekcia Zahraničie
Rusko viní Ukrajinu a Poľsko z účasti na pokuse o vraždu Alejexeva
Pomoc s náborom strelca podľa FSB poskytli poľské spravodajské služby. Kyjev účasť na útoku popiera.
Autor TASR
Moskva 9. februára (TASR) - Dvaja zadržaní podozriví v prípade pokusu o vraždu zástupcu riaditeľa ruskej vojenskej rozviedky GRU generálporučíka Vladimira Alexejeva vypovedali, že konali na príkaz ukrajinskej kontrarozviedky SBU, uviedla v pondelok ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). Pomoc s náborom strelca podľa FSB poskytli poľské spravodajské služby. Kyjev účasť na útoku popiera. Informovala o tom agentúra Reuters.
Alexejeva postrelili v piatok ráno v bytovom dome v Moskve. Páchateľ vystrelil na 64-ročného generálporučíka niekoľko rán a z miesta činu ušiel. Alexejev absolvoval úspešnú operáciu a je pri vedomí, uviedol v sobotu denník Kommersant.
Ruské úrady v prípade zadržali a vypočuli ako podozrivých dvoch ruských občanov - Ľubomira Korbu a Viktora Vasina. FSB uviedla, že obaja sa priznali k trestnému činu. Korba bol podľa nej priamym páchateľom pokusu o atentát, zatiaľ čo Vasin pôsobil ako jeho komplic.
Korbu mal podľa vyhlásenia FSB najať príslušník SBU v auguste 2025 v ukrajinskom meste Ternopiľ. Následne údajne podstúpil strelecký výcvik v Kyjeve, bol poučený o tom, ako komunikovať cez platformu Zoom, a ten istý mesiac ho cez Moldavsko a Gruzínsko letecky prepravili do Moskvy. Do jeho náboru sa podľa FSB zapojili poľské tajné služby. FSB tiež tvrdí, že Vasin počas prípravy atentátu prenajal byt a poskytol Korbovi lístky na verejnú dopravu.
V prípade úspešného atentátu na Alexejeva prisľúbila ukrajinská SBU vyplatiť jeho vykonávateľovi 30.000 dolárov, uviedla ruská spravodajská služba.
FSB však neposkytla žiadne dôkazy, ktoré by bolo možné nezávisle overiť, uviedla agentúra Reuters. Ruské úrady v nedeľu informovali, že ruský občan narodený na Ukrajine bol vydaný z Dubaja do Moskvy pre podozrenie, že ťažko zranil Alejexeva.
Na ruského generálporučíka sú uvalené sankcie, keďže sa podľa západných štátov podieľal na kybernetických útokoch a spoluorganizoval otravu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Británii v roku 2018 nervovoparalytickou látkou Novičok.
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov už skôr v súvislosti so streľbou obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát. Naopak, ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok poprel akúkoľvek účasť Kyjeva na streľbe a tvrdil, že išlo o vnútornú záležitosť Ruska.
