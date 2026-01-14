Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko viní Ukrajinu z útoku na tanker v Čiernom mori

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Grécko v utorok oznámilo, že drony zasiahli dva tankery - Matilda a Delta Harmony, pričom jeden z nich mali v pláne na ruskom pobreží naložiť ruskou ropou.

Autor TASR
Moskva 14. januára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu obvinilo Ukrajinu z útoku dronmi, ktoré v utorok zasiahli ropný tanker pri pobreží Čierneho mora. Ukrajina sa k útoku dosiaľ nevyjadrila. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Na tanker Matilda plaviaci sa pod vlajkou Malty zaútočili dve ukrajinské bezpilotné lietadlá približne 100 kilometrov od (ruského) mesta Anapa v Krasnodarskom kraji,“ uviedol ruský rezort obrany na platforme Telegram.

Grécko v utorok oznámilo, že drony zasiahli dva tankery - Matilda a Delta Harmony, pričom jeden z nich mali v pláne na ruskom pobreží naložiť ruskou ropou.

Ruské ministerstvo vo svojom vyhlásení nespomenulo druhý tanker Delta Harmony. Ukrajina sa k obvineniam dosiaľ nevyjadrila.

Grécko aj Kazachstan v stredu útok na tankery odsúdili. Ministerstvo zahraničných vecí Kazachstanu vo svojom vyhlásení vyjadrilo „vážne obavy“ z útokov na tankery v Čiernom mori.

„Narastajúca frekvencia takýchto incidentov poukazuje na zvyšujúce sa riziká pre fungovanie medzinárodnej energetickej infraštruktúry,“ uviedlo.

Grécko zas oznámilo, že jeho minister zahraničných vecí Jorgos Gerapetritis bude o útokoch diskutovať s európskymi partnermi.

Ukrajina v uplynulých týždňoch obvinila Rusko z úderov na niekoľko nákladných plavidiel v prístavoch v Odeskej oblasti. Okrem toho sa tiež prihlásila k ďalším úspešným útokom na lode spojené s Ruskom v Čiernom mori.

AFP konštatuje, že Ukrajina sa pri svojich útokoch zameriava na ruské energetické zariadenia v rekcii na intenzívne útoky Ruska počas už takmer štyri roky trvajúcej vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí.
