Rusko víta dohodu COP28, nechce chaotické vyradenie fosílnych palív

Moskva 13. decembra (TASR) - Rusko v stredu privítalo záverečnú dohodu z klimatickej konferencie OSN (COP28) v Dubaji, ktorá žiada postupný odklon od používania fosílnych palív. Zároveň však varovalo pred ich chaotickým vyradením. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Pri každej príležitosti sme zdôrazňovali dôsledky chaotického vyradenia (fosílnych palív), ktoré nie je založené na vedeckých poznatkoch," uviedol ruský splnomocnenec pre klímu Ruslan Edelgerijev.



"Nemôžeme ignorovať rozličné potreby ľudí na celom svete, a to sa týka aj potreby cenovo dostupnej a spoľahlivej energie," podotkol ďalej Edelgerijev. "Všetci pravdepodobne nebudú spokojní s konečnou dohodou, ale to len dokazuje, že ide o kompromis."



Účastníci COP28 sa v stredu dohodli na odklone od fosílnych palív v procese výroby energie, pričom dodali, že k tomu má dôjsť náležitým a organizovaným spôsobom. Je to po prvý raz, čo medzinárodné spoločenstvo na klimatickom summite vyslovilo takúto požiadavku.



Rusko je jedným z hlavných producentov plynu, ropy a uhlia na svete. Mnohí odborníci zároveň upozorňujú, že Sibír a ruská časť Arktídy patria medzi regióny, ktoré postihla klimatická zmena najviac na svete. V posledných rokoch tam zaznamenali rekordne vysoké teploty a tieto oblasti postihli aj rozsiahle požiare.



AFP v tejto súvislosti uvádza, že v Rusku sa o klimatických problémoch takmer vôbec nediskutuje, a to najmä od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine vo februári 2022. Moskva tiež potlačila činnosť environmentálnych organizácií a zmiernila opatrenia proti znečisťovaniu životného prostredia, aby tak zlepšila ekonomiku krajiny.