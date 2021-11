Rusko víta kontakty EÚ a Bieloruska o migračnej kríze

Moskva/Varšava 17. novembra (TASR) – Rusko v stredu privítalo prvé rozhovory medzi predstaviteľmi Európskej únie a Bieloruska o migračnej kríze na poľskej hranici. Varšava však pokusy o sprostredkovanie zo strany nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona kritizovala. Informácie priniesli agentúry AFP a DPA.



"Je veľmi dôležité, že boli podniknuté kontakty medzi zástupcami EÚ a vedením Bieloruska," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruský prezident Vladimir Putin predtým vyzval Západ, aby hovoril priamo s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom, izolovaným po vlaňajšom násilnom potlačení opozičných protestov.



Merkelová v pondelok večer telefonovala s Lukašenkom o situácii migrantov na poľsko-bieloruskej hranici. Išlo o prvý rozhovor Lukašenka so západným lídrom od kontroverzných prezidentských volieb v Bielorusku z augusta minulého roka, ktoré boli podľa opozície zmanipulované.



Macron následne absolvoval dlhý telefonát s Putinom o úlohe, ktorú by mohlo Rusko zohrať pri riešení krízy. V utorok podľa Kremľa Putin diskutoval s Lukašenkom o "možných riešeniach".



Varšava bola o týchto telefonátoch Merkelovej a Macrona vopred informovaná, uviedol v stredu pre verejnoprávnu televíziu TVP hovorca poľskej vlády Piotr Müller. Podľa vlastných slov ho rozhovor s Lukašenkom prekvapil, keďže išlo o "istým spôsobom akceptovanie jeho zvolenia". "Chápem situáciu, no myslím si, že to nie je vôbec dobrý krok," dodal.



Merkelovej krok kritizoval aj šéf poslaneckého klubu poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť Ryszard Terlecki. "Takto sa rozbila európska solidarita," vyhlásil pre stanicu Radio Plus. "Netreba sa však čudovať, že najväčšia krajina v Európe realizuje vlastné štátne ciele," doplnil podľa DPA s tvrdením, že Nemecku ide o jeho hospodárske záujmy.