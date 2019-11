Rusko víta Macronovu kritiku efektivity NATO

Moskva 8. novembra (TASR) - Moskva víta hodnotenie Severoatlantickej aliancie, ako ho v novinovom rozhovore formuloval francúzsky prezident Emmanuel Macron, keď vyhlásil, že "to, čo v súčasnosti zažívame, je mozgová smrť NATO". Podľa Moskvy je v kríze aj EÚ.



Ako vo štvrtok informovala agentúra TASS, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyhlásila, že konkrétnym príkladom mozgovej smrti Severoatlantickej aliancie sú "protiruské nálady, ktoré sa pre ideológov NATO stali spásonosnou ideou".



"Mozog NATO zomrel. Samo osebe to nie je prekvapujúce, prekvapujúce je to, že o tom konečne v NATO začali otvorene hovoriť," uviedla ruská diplomatka. Poznamenala, že Moskva o tom hovorila už dávno, pričom sa vyjadrovala diplomatickejšie.



Zacharovová vysvetlila, že Rusko vtedy nielen konštatovalo krízu v NATO, ale uviedlo aj konkrétny príklad: "tú povestnú rusofóbiu, ktorá sa pre ideológov NATO pokúšajúcich sa nájsť nejakú novú tému, stala spásnonosnou ideou na reintegráciu členských štátov aliancie, ktoré nenachádzali pôdu pre ďalší krok dopredu".



Zacharovová uviedla, že nielen NATO, ale aj Európska únia prechádzajú "skutočnou existenčnou krízou, krízou identity a existencie, krízou vytyčovania perspektív a formulovania stratégií".



Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok odmietla názor francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý vyhlásil, že NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti. Merkelová súčasne uviedla, že takéto komentáre nie sú potrebné.



Na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO, ktorá sa konala vo štvrtok v Berlíne, Merkelová uviedla, že si nemyslí, že by "takýto nevhodný komentár bol nutný, aj keď máme problémy a aj keď sa musíme vzchopiť."



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a jeho nemecký rezortný kolega Heiko Maas vo štvrtok tiež zdôraznili dôležitosť Severoatlantickej aliancie, pričom deklarovali, že transatlantická spolupráca bola rozhodujúca pri páde Berlínskeho múru pred 30 rokmi a dôležitá je aj v súčasnosti.



Ako konštatovala agentúra AFP, Macronove vyjadrenia spochybňujúce efektívnosť NATO zrejme vyvolajú vlnu šoku v tejto vojenskej aliancii, ktorej summit sa má konať na budúci mesiac v Británii.