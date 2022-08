Rusko víta návrh MAAE stálej misie v záporožskej elektrárni

Moskva 31. augusta (TASR) - Rusko víta návrh Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), aby jej experti ostali v juhoukrajinskej Záporožskej atómovej elektrárni nastálo. Vyhlásil to v stredu zástupca Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Uľanov. Informuje o tom TASR, ktorá pri tom čerpala zo správy agentúry Reuters.



Zriadenie stálej misie MAAE na Ukrajine, ktorá by mala na starosti monitorovanie Záporožskej atómovej elektrárne, predtým navrhol šéf tejto medzinárodnej agentúry Rafael Grossi.



Tím inšpektorov MAAE vyrazil v stredu z Kyjeva smerom do Záporožskej oblasti. Elektráreň sa nachádza v Enerhodare v Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti. Spravodajca agentúry Reuters informoval, že inšpektori zrejme prenocujú v Záporoží, ktoré je pod kontrolou ukrajinskej vlády, a do Enerhodaru prídu až vo štvrtok.



Medzinárodní experti by mali v elektrárni podľa Grossiho zostať "niekoľko dní" a následne vydať správu o svojich zisteniach. Šéf proruskej správy Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda, však vyhlásil, že návšteva tímu MAAE v elektrárni potrvá len jeden deň.