Vláda v Rusku predložila do parlamentu návrh o povinných QR kódoch

Moskva 13. novembra (TASR) - Ruská vláda Štátnej dume (dolná komora parlamentu) predložila návrh zákona o použití QR kódov na verejných miestach a v doprave vlakmi a lietadlami. Informovali o tom agentúry Interfax a TASS.



Na základe tohto návrhu by účasť na hromadných podujatiach, návšteva kultúrnych podujatí, stravovacích zariadení a obchodov bola možná len po predložení QR kódu. Ten potvrdzuje zaočkovanie proti ochoreniu COVID-19, prekonanie ochorenia alebo obsahuje lekárske potvrdenie, že daná osoba nemôže absolvovať očkovanie.



V prípade absencie týchto potvrdení bude do 1. februára 2022 stačiť negatívny PCR test. Od tohto dátumu bude výnimka platiť len v prípade lekárskeho potvrdenia o tom, že osoba očkovanie nemôže absolvovať.



Povinnosť predložiť tento QR kód sa bude vzťahovať na osoby vo veku od 18 rokov v obchodoch a kaviarňach - okrem lekární, predajní potravín a iného nevyhnutného tovaru. QR kódy budú potrebné aj pri cestovaní vlakom alebo leteckou dopravou.



Opatrenie bude v platnosti do 1. júna budúceho roka a o jeho uplatnení budú rozhodovať regionálne úrady.