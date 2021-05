Ruská vláda schválila návrh na odstúpenie od Zmluvy o otvorenom nebi

Moskva 5. mája (TASR) - Ruská vláda schválila návrh na vypovedanie Zmluvy o otvorenom nebi, ktorý bude teraz predložený prezidentovi Vladimirovi Putinovi a dolnej komore parlamentu. Vyplýva to z dokumentu zverejneného na webových stránkach ruskej vlády, informovala v stredu agentúra TASS.



Dokument je datovaný 4. májom a podpísaný ruským premiérom Michailom Mišustinom. Návrh na odstúpenie od Zmluvy o otvorenom nebi by mal prezident oficiálne predložiť poslancom Štátnej dumy, teda dolnej parlamentnej komory.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo spustenie procesu odstúpenia od Zmluvy o otvorenom nebi 15. januára. Urobilo tak po tom, ako sa z tejto dohody o prieskumných letoch zameraných na budovanie vzájomnej dôvery vlani v novembri stiahli USA. Vtedajšia administratíva prezidenta Donalda Trumpa tento krok zdôvodnila tým, že Moskva porušuje podmienky zmluvy, čo však Kremeľ odmieta.



Zmluva o otvorenom nebi (Treaty on Open Skies) mala za cieľ budovať dôveru medzi Ruskom a Západom po skončení studenej vojny, keď viac ako 30 signatárom umožňovala vykonávať neozbrojené prieskumné lety nad územiami ďalších členských štátov a zbierať tak údaje o ich vojenských silách a aktivitách. Bola podpísaná v roku 1992, pričom účinnosť nadobudla v roku 2002.