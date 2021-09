Ruská vládna strana zaznamenala výraznú stratu na Ďalekom východe

Moskva 20. septembra (TASR) – Vládna prokremeľská strana Jednotné Rusko stratila v najnovších parlamentných voľbách väčšinu v Jakutskej republike na ruskom Ďalekom východe. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Voľby sa v Ruskej federácii konali tri dni, od piatka 17. septembra do nedele 19. septembra.



V Jakutsku, známom aj ako Republika Sacha, skončilo Jednotné Rusko až na druhom mieste s približne 33 percentami hlasov voličov – zaostalo za komunistami, ktorí získali okolo 35 percent, čo je nárast o takmer 20 percentuálnych bodov v porovnaní s poslednými voľbami v roku 2016. Ukazujú to údaje volebnej komisie.



Pozorovatelia pripisujú stratu podpory ničivým lesným požiarom, ktoré vyčíňali v oblasti celé mesiace, a občania boli nespokojní s reakciou úradov na ne.



Predstavitelia Jednotného Ruska, ktoré je lojálne ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, požiadali o preverenie počtu hlasov, oznámila jakutská volebná komisia.



To sa podľa očakávania uskutoční uprostred týždňa, vyhlásil predseda volebnej komisie Jevgenij Fedorov, ktorého vyjadrenie priniesla ruská tlačová agentúra Interfax.