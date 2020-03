Jednotné Rusko chce, aby Putin vládol dlhšie, on to odmieta

Moskva 10. marca (TASR) – Frakcia ruskej vládnucej strany Jednotné Rusko v dolnej komore parlamentu (Štátnej dume) dnes vyhlásila, že podporí ústavnú úpravu, ktorá umožní prezidentovi Vladimirovi Putinovi opätovne sa uchádzať o úrad hlavy štátu. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie médiá.



Putin však takýto scenár predtým odmietol. Šéf Kremľa, ktorý v januári pristúpil k rozsiahlej reorganizácii ruskej politiky a prepracovaniu ústavy, musí na základe platných zákonov po vypršaní svojho druhého sekvenčného prezidentského mandátu v roku 2024 odstúpiť.



Putin, bývalý agent KGB, odslúžil už štyri funkčné obdobia ako prezident a jedno ako premiér, dominujúc ruskej politickej scéne uplynulé dve desaťročia.



Kritici ho obviňujú z toho, že ústavné zmeny hodlá využiť na predĺženie svojej moci po roku 2024. Putin dosiaľ neobjasnil, aké sú jeho plány po tomto termíne, ale vyhlásil, že nepodporuje prax z čias existencie bývalého Sovietskeho zväzu, keď vtedajší lídri zotrvávali v úrade až do svojej smrti.



Poslankyňa Štátnej dumy Valentina Tereškovová uviedla, že jej návrh ústavnej úpravy počíta s nastavením Putinových odslúžených funkcií späť na nulu. Ďalší vysokopostavený zákonodarca za Jednotné Rusko Sergej Neverov dodal, že strana daný návrh "určite podporí", ale prerokuje ho s parlamentnými lídrami i samotným Putinom.



Návrh prichádza v čase, keď parlament v rámci druhého z troch čítaní skúma a pripravuje sa na hlasovanie o Putinovej ústavnej reštrukturalizácii. Ďalší poslanec vládnucej strany navrhol predčasné parlamentné voľby - momentálne naplánované na september 2021 -, ak by sa ústavné zmeny nepodarilo presadiť.



Putin podľa tlačovej agentúry TASS však na vypísanie predčasných parlamentných volieb nevidí dôvod. "Ak sa v súvislosti s touto záležitosťou nedá dosiahnuť v parlamente konsenzus - a predseda (Viačeslav Volodin) mi povedal, že nie -, potom nevidím dôvod na predčasné voľby do štátnej Dumy," uviedol prezident počas prejavu v dolnej komore parlamentu.



Putin v utorok vyhlásil, že nepodporí úpravu ústavy, ktorá by mu umožnila znovu sa uchádzať o prezidentský úrad, aktualizuje tlačová agentúra DPA. Toto opatrenie by musel schváliť ústavný súd. Platná ústava umožňuje ruským prezidentom odslúžiť najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.



Putin je najdlhšie vládnucim ruským alebo sovietskym lídrom od čias diktátora Josifa Stalina.