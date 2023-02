Rusko vlani navštívilo rekordne málo cudzincov

Moskva 9. februára (TASR) - Počet zahraničných turistov prichádzajúcich do Ruska vlani dramaticky poklesol, informovalo vo štvrtok tamojšie združenie cestovných kancelárií (ATOR). Dôvodom bol vplyv sankcií, ktoré boli na Moskvu uvalené po spustení vojenskej ofenzívy na Ukrajinu, ako aj prísne protipandemické opatrenia v Číne. Číňania patrili totiž pred obdobím šírenia koronavírusu medzi najpočetnejších návštevníkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V roku 2022 navštívilo Rusko len 200.100 cudzincov, uviedlo združenie ATOR citujúce údaje z pohraničných služieb. Ide o pokles o 96,1 percenta v porovnaní s rokmi pred pandémiou COVID-19.



Počet medzinárodných návštevníkov Ruskej federácie bol vlani ešte nižší než uprostred pandémie. V roku 2020 evidovali 335.800 a o rok neskôr 288.300 turistov.



"Dôvody sú jasné: uzavreté nebo medzi Ruskom a veľkou väčšinou európskych krajín, ako aj to, že v Rusku nie je možné používať karty Visa a Mastercard zo zahraničia," približuje ATOR.



AFP pripomína, že väčšina európskych štátov uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá niekoľko dní po tom, čo Kremeľ vlani vo februári zaútočil na Ukrajinu.



Ruský národný dopravca Aeroflot od marca 2022 pozastavil medzinárodné lety, ktoré však postupne obnovil na cesty do "spriatelených krajín". Túto možnosť však nemohli využiť ani čínski turisti, nakoľko Peking len nedávno uvoľnil reštriktívne proticovidové pravidlá.



Pred vypuknutím pandémie predstavovali turisti z Číny zhruba 30 percent zo všetkých 5,1 milióna návštevníkov zo zahraničia. Vlani pricestovalo do Ruska len 842 čínskych turistov.



Medzi najčastejších návštevníkov Ruska patrili vlani Nemci, Turci a Iránci.