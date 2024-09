Rusko vo vojne nezvíťazí, povedal Biden počas návštevy Zelenského

Washington 26. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa vo štvrtok v Bielom dome stretol so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Počas rokovaní o "víťaznom pláne" Kyjeva vo vojne s Moskvou Biden zdôraznil, že Rusko nebude víťazom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Rusko nezvíťazí. Ukrajina zvíťazí a my budeme aj naďalej stáť pri vás na každom kroku," vyhlásil Biden.



Americký prezident ešte pred bilaterálnym stretnutím uviedol, že USA budú v súčasnosti aj budúcnosti pomáhať Ukrajine a posilňovať jej pozíciu na bojisku a zároveň venovať pozornosť aj jej obranným potrebám. Biden preto nariadil Pentagónu, aby prerozdelil všetky zostávajúce finančné prostriedky určené na bezpečnosť do januára, keď sa končí jeho funkčného obdobie, píše Reuters.



Zelenskyj sa poďakoval Bidenovi za podporu a povedal, že je dôležité zabezpečiť aj budúcnosť Ukrajiny v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Ukrajina sa totiž už dlhšie usiluje o členstvo v týchto organizáciách.



Ruský prezident Vladimir Putin však tvrdí, že mierové rozhovory sa môžu začať len vtedy, keď Kyjev prenechá rozsiahle územia východnej a južnej Ukrajiny Rusku a vzdá sa svojich ambícií na členstvo v NATO.