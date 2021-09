Vo voľbách v Petrohrade kandidujú traja Borisovia Višnevskí

Moskva 6. septembra (TASR) - Dvaja kandidáti volieb do mestského zastupiteľstva v Petrohrade si zmenili krstné meno i priezvisko a volajú sa rovnako ako Boris Višnevskij, líder frakcie liberálnej strany Jabloko, ktorý kandiduje v rovnakom volebnom obvode.



Informoval o tom v pondelok spravodajský web Meduza.io, ktorý dodal, že dvojica premenovaných kandidátov nezmenila len mená, ale aj svoj vzhľad - volebnej komisii totiž predložili fotografie, na ktorých majú účes, bradu a fúzy nápadne podobné vizáži "pravého" Borisa Višnevského.



Traja kandidáti menom Višnevskij sa teraz líšia len menom po otcovi, spresnil web Meduza.io.



Kým "pravý" Boris Višnevskij je po otcovi Lazarevič, jeho protikandidáti si ponechali aspoň "otčestvá" po svojich biologických otcoch - Ivanovič a Gennadijevič.



Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová vyjadrila pobúrenie nad situáciou, ktorú v Petrohrade spôsobili kandidáti volajúci sa pôvodne Viktor Bykov a Alexej Šmeľov.



Celú túto situáciu označila za hanebnú a "suterén" tých "technológov moci", ktorí sú "v službách svojich zákazníkov". Podľa Pamfilovovej ide aj "o výsmech voličom".



Konštatovala, že zákon je momentálne k takýmto prejavom manipulácie "veľmi liberálny". Avizovala však, že ÚVK - hoci nemá právo predkladať zákonodarné iniciatívy - po voľbách navrhne zmenu zákona tak, aby v budúcnosti "k takýmto hanebným prípadom nedochádzalo".



Portál Meduza.io konštatoval, že Višnevského "dvojníci" nateraz môžu kandidovať v septembrových voľbách, keďže už boli ako kandidáti zaregistrovaní.



Pamfilovová pritom v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že voliči budú schopní sa v tejto situácii zorientovať - okrem iného aj vďaka tomu, že tento prípad má v Rusku veľkú medializáciu a o dvojníkoch "pravého" Višnevského sa píše napr. ako o jeho "klonoch".



Denník Obščaja gazeta informoval, že Bykov zastáva post tajomníka miestnej pobočky vládnej strany Jednotné Rusko. Višnevskij, ktorý sa donedávna volal Alexej Šmeľov, pracuje ako šéf obchodného oddelenia firmy Jevroprojekt Grupp.



Obaja "noví" Višnevskí sa pre médiá odmietli vyjadriť. Novinári ich rozhodnutie zmeniť si meno a priezvisko spájajú so snahou zmiasť voličov daného petrohradského volebného obvodu.



Spravodajský web Fontanka už v júli informoval o troch Borisoch Višnevských kandidujúcich vo voľbách v Petrohrade.



Pravý Višnejvskij sa vtedy vyjadril, že jeho oponenti mu tým robia "nie najhoršiu reklamu" a že to považuje za známku kvality svojej doterajšej poslaneckej práce.



Voľby do dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, ako aj do zastupiteľstiev nižšieho stupňa sa uskutočnia od 17. do 19. septembra.