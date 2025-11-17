< sekcia Zahraničie
Rusko: Vojaci v súčasnosti pôsobia v šiestich krajinách Afriky
Moskva tvrdí, že jej sily pomáhajú viacerým africkým vládam potlačiť povstania džihádistických skupín.
Autor TASR
Moskva 17. novembra (TASR) - Ruská armáda aktuálne pôsobí v šiestich afrických krajinách, uviedla v nedeľu ruská štátna televízia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vzhľadom na izoláciu zo strany Západu po rozsiahlej ofenzíve na Ukrajine sa Moskva pokúsila nadviazať nové partnerstvá v Afrike, kde v posledných rokoch posilňuje svoj politický, ekonomický a vojenský vplyv, konštatuje francúzska agentúra.
„Dôstojníci a vojaci jednotky ruských ozbrojených síl už pôsobia v šiestich afrických krajinách,“ uviedol spravodajca štátnej televízie v reportáži odvysielanej v nedeľu.
Okrem Mali reportáž neuvádzala, o ktoré ďalšie krajiny ide. Podľa dostupných informácií však boli vojaci nasadení v Burkine Faso, Nigeri, Rovníkovej Guinei, Stredoafrickej republike a Líbyi.
Africké jednotky ruského ministerstva obrany prevzali úlohu ruskej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina naprieč kontinentom, uviedli v júni diplomatické zdroje v regióne Sahel pre agentúru AFP.
Táto skupina, ktorú kedysi viedol Jevgenij Prigožin - vtedajší spojenec ruského prezidenta Volodimira Putina - je známa svojou účasťou vo vojne na Ukrajine i vo vojnových konfliktoch v Sýrii, Líbyi či už spomínanom Mali.
Skupina bola rozpustená a reštrukturalizovaná po tom, ako v auguste 2023 Prigožin zahynul pri záhadnej leteckej havárii. Len dva mesiace pred nehodou sa vodca skupiny pokúsil o prevrat proti ruskému vojenskému vedeniu, no neuspel.
