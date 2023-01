Rusko: Vojaka, ktorý odmietol bojovať na Ukrajine, odsúdili na 5 rokov

Moskva 12. januára (TASR) - Ruský súd uložil päťročný väzenský trest 24-ročnému profesionálnemu vojakovi za to, že odmietol bojovať na Ukrajine. Oznámili to vo štvrtok ruské úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vojak, ktorý sa "odmietol zúčastniť na špeciálnej vojenskej operácii", sa vlani v máji nenahlásil do služby. Polícia tohto vojaka menom Marseľ Kandarov vypátrala v septembri, uvádza tlačová služba súdov v Baškirsku – ruskej republike ležiacej v oblasti južného Uralu.



Ruský vojenský tribunál v samostatnom vyhlásení uviedol, že Kandarova odsúdil na päť rokov väzenia za to, že sa viac ako mesiac vyhýbal vojenskej službe.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v septembri mobilizáciu 300.000 mužov, aby bolo možné posilniť ruskú armádu na Ukrajine. Bola to prvá mobilizácia v Rusku od čias druhej svetovej vojny.



V dôsledku mobilizácie z Ruska odišiel vysoký počet mužov v povolávacom veku, z ktorých mnohí ušli do susedných krajín, napríklad Arménska, Gruzínska alebo Kazachstanu. Podľa kritikov mali mnohí muži povolaní v rámci mobilizácie len sotva nejaké bojové skúsenosti a pred odvedením na front boli málo vycvičení.



Agentúra TASS pritom v stredu informovala, že ruský vojenský tribunál odsúdil na päť rokov a šesť mesiacov väzenia aj ruského vojaka, ktorý sa dostal do sporu s dôstojníkom. Odsúdený muž údajne vyjadril nespokojnosť s výcvikom mužov mobilizovaných mimo Moskvy a následne dôstojníkovi fúkol do tváre cigaretový dym, čo medzi mužmi vyvolalo potýčku.



Video z ich hádky začalo kolovať na internete a zachytáva, ako sa odsúdený vojak sťažuje na chabý výcvik, pričom používa vulgarizmy a vojenské cvičenie nazýva "imitáciou".