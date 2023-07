Vojenská služba v Rusku zostane povinná od 18 rokov

Moskva 21. júla (TASR) - V Rusku bude vojenská služba naďalej povinná pre mužov od 18 rokov. Tamojší poslanci totiž upustili od návrhu, aby sa dolná hranica odvodového veku zvýšila na 21 rokov. TASR o tom informuje podľa článku denníka The Guardian, citujúceho zo správ ruských štátnych médií.



S návrhom na zvýšenie dolnej vekovej hranice pre odvody brancov prišiel predseda branného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov. Vojenská služba mala byť podľa nich povinná pre Rusov vo veku 21 – 30 rokov namiesto súčasných 18 – 27 rokov.



"Rozhodlo sa, že dolná hranica odvodového veku zostane 18 rokov, pretože to je presne ten vek, keď chce ísť veľa chlapcov slúžiť do armády," povedal teraz Kartapolov podľa agentúry TASS.



Povinná vojenská služba je v Rusku už dlho citlivou témou. Mnohí Rusi robia všetko pre to, aby sa vyhli prevzatiu povolávacieho rozkazu, a tým aj odvodu do armády. Z Ruska už takto utiekli státisíce občanov, ktorí nechceli byť odvedení a následne vyslaní do bojov na Ukrajine, približuje The Guardian. Nábory brancov prebiehajú v Rusku dvakrát ročne.