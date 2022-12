Rusko: Ukrajina musí akceptovať novú územnú skutočnosť

Moskva 13. decembra (TASR) - Rusko v utorok odmietlo žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o prímerie, ktorá zahŕňala stiahnutie ruských vojsk. Ukrajina podľa Ruska musí akceptovať novú územnú "skutočnosť", informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova nová územná skutočnosť znamená, že Rusko má štyri "nové subjekty". Nadobudlo ich v septembri anexiou štyroch ukrajinských oblastí, Organizácia spojených národov ju však odsúdila ako nelegálnu. "Bez toho, aby sa bral ohľad na tieto nové skutočnosti, nie je možné dosiahnuť pokrok," uviedol Peskov.



Peskov reagoval aj na požiadavky, ktoré Zelenskyj predostrel v pondelok skupine G7. Zahŕňali viac vojenskej pomoci pre Ukrajinu, podporu jej finančnej a energetickej stability a podporu mierového riešenia, ktorého súčasťou je stiahnutie ruských vojsk už začiatkom týchto Vianoc. "To sú tri kroky smerujúce k pokračovaniu vojny," vyhlásil Peskov s tým, že o stiahnutí ruských vojsk z Ukrajiny do konca tohto roka nemôže byť reč.



Od anexie štyroch ukrajinských oblastí prišlo Rusko o značnú časť okupovaného územia na juhu a východe Ukrajiny a stále častejšie hovorí o ochote rokovať o mieri. Podľa Moskvy však Kyjev a Západ nie sú na rokovania pripravené. Rusko tiež odmieta, že by sa hovorením o diplomatickom riešení situácie snažilo získať čas na preskupenie svojich vojsk.