Rusko: Von der Leyenová politizuje očkovanie

Brusel 19. februára (TASR) - Z politizácie očkovania obvinilo vo štvrtok predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Layenovú Stále zastúpenie Ruskej federácie pri EÚ. Veľvyslanectvo reagovalo na jej stredajšie vyhlásenie, že o vakcínu Sputnik V nemajú záujem ani samotní Rusi, informuje spravodajský portál Politico.



Vyjadrenia von der Leyenovej v súvislosti so záujmom niektorých členských krajín EÚ o vakcínu Sputnik V sú podľa ruského veľvyslanectva buď snahou o politizáciu očkovania, alebo naznačujú, že predsedníčka eurokomisie nemá o situácii dostatok informácií.



Šéfka eurokomisie v stredu počas prezentácie programu HERA incubator poprela tvrdenia, že výrobca ruskej vakcíny požiadal o povolenie Európsku liekovú agentúru (EMA). Agentúra EMA vydala podobné vyhlásenie ešte 10. februára.



"Čudujeme sa, prečo je Rusko ochotné distribuovať milióny vakcín do zahraničia, pokiaľ stále výrazne nepokročilo v očkovaní vlastného obyvateľstva," uviedla šéfka komisie.



Ruské veľvyslanectvo trvá na tom, že rozhodnutie dodávať vakcínu Sputnik V do ďalších krajín nemá žiadnu súvislosť s jej dostupnosťou v Rusku. Výrobca vakcíny zároveň tvrdí, že látka je kvalitou porovnateľná so západnými a usiluje sa o jej registráciu v EÚ.



Von der Leyenová pripomenula, že na schválenie vakcíny zo strany EMA bude musieť ruský výrobca povoliť vstup európskym inšpektorom do svojich výrobných laboratórií.



Týždenník Politico v tejto súvislosti pripomenul, že EÚ má určité obavy ohľadom ruskej vakcíny odvtedy, čo ruské regulačné úrady udelili povolenie na jej obmedzené použitie vlani v auguste bez toho, aby počkali na údaje o jej bezpečnosti a účinnosti z tretej fázy klinického skúšania. Zároveň odmietli zverejniť protokol o počiatočných klinických skúškach.



Recenzovaná štúdia v medicínskom časopise Lancet začiatkom februára zistila, že účinnosť vakcíny Sputnik je viac než 91 percent.