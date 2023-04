Rusko vraj začalo po železnici vyvážať palivá do Iránu

Moskva 11. apríla (TASR) - Rusko začalo tento rok po prvýkrát vyvážať palivá do Iránu po železnici. Zdroje oboznámené s problematikou uviedli, že vo februári a marci islamská republika týmto spôsobom získala až 30.000 ton ruského benzínu a nafty. TASR o tom informovala na základe správy, ktorú zverejnila v utorok agentúra Reuters.



Rusko a Irán upevňujú hospodárske vzťahy v snahe zmierniť dopady západných sankcií, ktoré Moskva aj Teherán označujú za neodôvodnené.



Všetky dodávky palív po železnici prešli z Ruska do Iránu cez Kazachstan a Turkménsko, uviedli zdroje. Jeden z nich doplnil, že časť dodávok smerovala z Iránu nákladnými autami ďalej do susedných krajín, vrátane Iraku.