Rusko vraj zmarilo pokusy Ukrajiny o prienik do Belgorodskej oblasti

Kyjev/Moskva 18. marca (TASR) - Rusko tvrdí, že v utorok odrazilo niekoľko pozemných útokov ukrajinskej armády, ktorá sa snažila preniknúť do Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou a ruskou Kurskou oblasťou, odkiaľ ukrajinské jednotky podľa vyjadrení Ruska ustupujú. Informovala o tom britská stanica BBC s tým, že k prekročeniu štátnej hranice Ruskej federácie nedošlo.



"V priebehu dňa uskutočnil nepriateľ v tomto regióne celkovo päť útokov," uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení, v ktorom dodalo, že všetky útoky boli odrazené.



Podľa Moskvy sa prvý z týchto útokov uskutočnil na úsvite a posledný v utorok podvečer. Rusko tvrdí, že cieľom ukrajinskej operácie bolo "vytvoriť negatívny kontext" v deň telefonického rozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a "zdiskreditovať mierové iniciatívy" Spojených štátov.



Ukrajinské útoky sa podľa ruského ministerstva odohrali v blízkosti miest Demidovka a Prilesie na hranici medzi oboma krajinami a zúčastnilo sa na nich do 200 ukrajinských vojakov a približne 20 obrnených vozidiel.



O pokusoch ukrajinskej armády preniknúť do Belgorodskej oblasti v priebehu utorka informovali aj ruskí vojnoví blogeri, poznamenala britská stanica BBC. Ukrajina tieto tvrdenia nekomentovala. Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov uviedol, že situácia v regióne "zostáva zložitá".



Medzičasom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý je momentálne na oficiálnej návšteve Fínska, na online tlačovej konferencii v Helsinkách uviedol, že "ukrajinská armáda pokračuje v bojoch v Kurskej oblasti". Dodal, že ukrajinské jednotky tam zostanú, "kým budeme túto operáciu potrebovať".