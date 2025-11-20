< sekcia Zahraničie
Rusko vrátilo na Ukrajinu 1000 tiel, podľa Moskvy ide o vojakov
Odovzdanie tiel potvrdili pre ruské médiá aj nemenované zdroje. Ukrajina podľa nich vrátila ostatky 30 ruských vojakov.
Autor TASR
Kyjev 20. novembra (TASR) - Ukrajina si vo štvrtok prevzala 1000 tiel od ruskej strany, oznámilo ukrajinské koordinačné veliteľstvo pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Rusko tvrdí, že tieto ostatky patria padlým ukrajinským vojakom. Ukrajina podľa ruských médií vrátila telá 30 ruských vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sa uskutočnila repatriačná misia. Na Ukrajinu sa vrátilo 1000 tiel, ktoré podľa tvrdenia ruskej strany patria ukrajinským vojakom,“ uviedlo ukrajinské veliteľstvo na platforme Telegram. Dodalo, že vyšetrovatelia a experti z ministerstva vnútra čoskoro podniknú nutné kroky na identifikáciu vrátených ostatkov.
Odovzdanie tiel potvrdili pre ruské médiá aj nemenované zdroje. Ukrajina podľa nich vrátila ostatky 30 ruských vojakov.
Strany sa na veľkej výmene vojnových zajatcov dohodli na tohtoročných priamych rokovaniach v tureckom Istanbule. Ide o jedinú dohodu, ktorú strany počas troch kôl rokovaní dosiahli.
Agentúra Reuters pripomína, že Ukrajina a Rusko si od začiatku vojny vymenili tisíce tiel. Ukrajina v minulosti obvinila Rusko z toho, že telá vracia neusporiadaným spôsobom a že niekedy posiela telá ruských vojakov. Rusko tieto obvinenia odmieta. Výmena tiel je podľa AFP jednou z mála oblastí spolupráce medzi Kyjevom a Moskvou od začiatku vojny vo februári 2022.
Podľa verejne dostupných informácií Ukrajina počas prebiehajúcej vojny prevzala od Ruska dovedna 15.000 tiel, informuje AFP.
