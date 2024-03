Rusko vrátilo na Ukrajinu päť detí, sprostredkovať to mal Katar

Kyjev/Moskva 21. marca (TASR) - Ukrajina odhaduje, že Rusko nútene vysťahovalo alebo deportovalo z domova takmer 30.000 detí. Najnovšie Moskva vrátilo Kyjevu zo spomínaného počtu päť ukrajinských detí. TASR prevzala štvrtkové informácie z portálu britskej televízie Sky News.



V správe ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS sa uvádzalo, že šesť detí sa znovu spojilo so svojimi rodinami a sprostredkovalo to katarské veľvyslanectvo v Moskve.



Päť detí bolo poslaných na Ukrajinu a jedno sa vrátilo k príbuzným v Rusku, dodala TASS.



Ruská komisárka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová vo štvrtok oznámila: "Celkovo sa už na Ukrajinu vrátilo 64 detí, šesť sa zlúčilo s príbuznými v Rusku."



Vlani v júli Ľvovová-Belovová vyhlásila, že do Ruska bolo z humanitárnych dôvodov privezených 700.000 ukrajinských detí.



Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu vydal 17. marca 2023 zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a Ľvovovú-Belovovú za nútené deportácie vyše 16.000 ukrajinských detí do Ruska.