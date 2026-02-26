< sekcia Zahraničie
Rusko vrátilo Ukrajine 1000 tiel padlých vojakov
Výmena vojnových zajatcov a zabitých vojakov je jednou z mála zostávajúcich oblastí spolupráce medzi Kyjevom a Moskvou, konštatuje AFP.
Autor TASR
Moskva 26. februára (TASR) - Moskva odovzdala Kyjevu pozostatky 1000 ukrajinských vojakov, uviedol vo štvrtok ruský predstaviteľ, pričom Ukrajina vrátila telá 35 ruských vojakov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Telá 1000 mŕtvych ukrajinských vojakov boli odovzdané Ukrajine. Rusko dostalo pozostatky 35 mŕtvych ruských bojovníkov,“ uviedol na sociálnych sieťach hlavný vyjednávač a poradca prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij.
Výmena vojnových zajatcov a zabitých vojakov je jednou z mála zostávajúcich oblastí spolupráce medzi Kyjevom a Moskvou, konštatuje AFP.
Vyjednávači z Ukrajiny a Ruska vrátane Medinského, ktorý viedol ruskú delegáciu, sa minulý štvrtok v Ženeve zúčastnili na treťom kole trojstranných rokovaní s americkými predstaviteľmi o ukončení vojny. Medinskij označil rozhovory za „ťažké, ale vecné“.
Pokračovať budú ďalším stretnutím tento štvrtok (26. 2.), tentoraz len vo formáte dvojstranných rozhovorov USA s oboma krajinami.
