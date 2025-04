Rusko vrátilo Ukrajine telo novinárky Roščynovej

Kyjev 24. apríla (TASR) - Rusko vrátilo Ukrajine telo novinárky, ktorú zajalo na okupovanom ukrajinskom území a ktorá následne zomrela v ruskej väzbe, uviedol vo štvrtok ukrajinský poslanec Jaroslav Jurčyšyn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dvadsaťsedemročná Viktorija Roščynová zmizla v auguste 2023 počas novinárskej cesty do Moskvou ovládanej časti Záporožskej oblasti. Nezvestná bola až do apríla 2024, keď jej otec dostal list od ruského rezortu obrany, ktorý ho oboznámil s jej zadržiavaním.



Rusko o jej úmrtí informovalo po prvý raz v októbri 2024, no príčinu smrti neuviedlo. Rovnako nezverejnilo ani okolnosti sprevádzajúce jej zadržanie.



"Telo Viktorije Roščynovej sa nachádza na Ukrajine. Telo novinárky vrátili v rámci výmeny koncom februára," upresnil vo štvrtok ukrajinský poslanec. Tamojší predstavitelia sa rozhodli neinformovať o vrátení tela, dokým si neboli celkom istí, že ide o žurnalistku, povedal Jurčyšyn. "Vzhľadom na mučenie a stav tela požiadala Roščynovej rodina nie o jeden, ale o niekoľko testov DNA," dodal.



Spoločné vyšetrovanie organizácie Reportéri bez hraníc a ukrajinského investigatívneho spravodajského portálu Slidstva ukázalo, že novinárku zadržali v meste Enerhodar na juhu Ukrajiny. Následne ju zadržiavali niekoľko týždňov v meste Melitopol, odkiaľ ju previezli do väznice v ruskom prístavnom meste Taganrog. Podľa vyšetrovania prestala Roščynová jesť a spoluväzenkyňa uviedla, že novinárka mala na tele „rany od noža“.



Rusko zvyčajne nekomentuje zaobchádzanie s jednotlivými väzňami, ale tvrdí, že vyšetruje prípady mučenia v rámci trestného systému, píše AFP. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 došlo k zadržaniu tisícov Ukrajincov, ktorí nesúhlasia s vládou Moskvy. Ľudskoprávne skupiny tvrdia, že bezpečnostné zložky mučia mnohých z nich.



Roščynová pracovala ako novinárka na voľnej nohe, pričom vytvárala materiály pre rôzne nezávislé médiá vrátane Ukrajinskej pravdy či Rádia Slobodná Európa na Ukrajine, ktoré financujú Spojené štáty.



V roku 2022 jej Medzinárodná nadácia venujúca sa ženám pôsobiacim v médiách (IWMF) udelila cenu za odvahu v žurnalistike za jej reportáž z východnej Ukrajiny.