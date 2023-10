Rusko vrátilo zo sýrskych utečeneckých táborov 34 detí, tvrdí Moskva

Moskva 15. októbra (TASR) - Moskva v nedeľu oznámila, že v rámci svojej kampane na repatriáciu potomkov ruských džihádistov priviezla späť do Ruska 34 detí z utečeneckých táborov v Sýrii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



V utečeneckých táboroch v Sýrii zostáva neznámy počet detí ruských občanov, ktorí odišli bojovať do Sýrie - väčšina z nich pochádza z prevažne moslimských republík.



Rusko, ktoré v roku 2015 zasiahlo do sýrskej občianskej vojny, aby pomohlo svojmu spojencovi - sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi - vracalo deti v priebehu rokov, ale tento proces sa v uplynulom čase spomalil.



"Priviezli sme domov 34 detí zo Sýrie," uviedla ruská komisárka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová, ktorú hľadá Medzinárodný trestný súd (ICC) v súvislosti s údajnou nezákonnou deportáciou ukrajinských detí do Ruska.



Ona však tieto obvinenia odmieta.



Ľvovová-Belovová uviedla, že deti sú vo veku od štyroch do 16 rokov a žili v utečeneckých táboroch v oblasti Eufratu. Podľa jej slov sa s nimi stretnú príbuzní "pre novú etapu života" v Rusku v desiatich rôznych regiónoch.



Zabezpečiť bezpečný návrat detí do Ruska nebolo "jednoduché" a v Sýrii sa objavili "príznaky blízkovýchodného konfliktu", dodala Ľvovová-Belovová. Dodala, že Rusko plánuje priviesť zo Sýrie späť ďalších 150 detí.



Od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 Izrael pravidelne uskutočňuje nálety na pozície sýrskych vládnych síl a ich spojencov z Iránu a Libanonu.



K takýmto akciám sa však priznáva len výnimočne a zvyčajne sa k nim vôbec nevyjadruje. Izraelské vedenie však opakovane deklarovalo, že sa pokúša zabrániť Iránu a jeho spojeneckým silám, aby v Sýrii získali vojenský vplyv.



Konflikt v Sýrii sa začal protivládnymi protestmi a tie sa neskôr zmenili na občiansku vojnu. Počas nej Irán a Rusko pomohli Asadovi znovu ovládnuť väčšinu krajiny.



V dôsledku vojny zahynulo v Sýrii už pol milióna ľudí a mnohé časti krajiny ostali zdevastované. Približne polovica z 23 miliónov obyvateľov Sýrie musela opustiť svoje domovy. Do zahraničia z nich utieklo viac než päť miliónov.