Rusko: Všetky ciele nočných útokov na Ukrajine boli zasiahnuté

Moskva 18. mája (TASR) — Počas série nočných náletov na Ukrajinu boli zasiahnuté všetky určené ciele, uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentúra AFP



Ruské sily podľa ministerstva podnikli údery na veľké sklady zbraní a techniky zahraničnej výroby a zálohy ukrajinskej armády. V dôsledku úderov boli zničené značné zásoby zbraní a munície a bol znemožnený postup záloh do oblastí bojov, tvrdí ruský rezort obrany. Zasiahnuté ciele nekonkretizoval.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj predtým oznámil, že ruská armáda vypálila celkovo 30 riadených striel, z ktorých sa podarilo 29 zostreliť. Zničené boli aj štyri bezpilotné lietadlá.



"Všetky ciele nad Kyjevom boli zostrelené," uviedol Zalužnyj.



Niekoľko vĺn útokov smerovalo na ukrajinské územie od stredajšieho včera do skorého rána, dodal.



V Kyjeve bolo počuť mohutné výbuchy a úlomky zostrelených rakiet spôsobili požiare vo východných štvrtiach mesta. Spôsobili menšie škody, obete na životoch si však nevyžiadali. V máji to bol už deviaty raketový útok na ukrajinskú metropolu.



Jednu obeť a dvoch ranených však hlásili z Odeskej oblasti, kde raketa zasiahla priemyselnú budovu, uviedol hovorca tamojšej vojenskej správy Serhij Bratčuk.