Rusko vybuduje v Uzbekistane malú jadrovú elektráreň

Moskva/Taškent 28. mája (TASR) - Rusko vybuduje malú jadrovú elektráreň v Uzbekistane. Vyplýva to z dohody podpísanej v pondelok počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Taškente. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev po rokovaniach s Putinom označil tento energetický projekt za "životne dôležitý". Uzbekistan má podľa neho vlastné veľké zásoby uránu.



Šéf Kremľa zase avizoval "urobiť všetko preto, aby sme mohli efektívne pracovať na uzbeckom trhu (s jadrovou energiou)". Prisľúbil tiež zvýšenie dodávok plynu do Uzbekistanu.



Ak sa podpísaná dohoda zrealizuje, jadrová elektráreň sa stane prvou v Strednej Ázii, čím sa podľa agentúry AP ešte viac zvýši vplyv Ruska v tomto regióne.



Ruská tlačová agentúra RIA Novosti citovala ruskú jadrovú agentúru Rosatom, podľa ktorej projekt počíta s vybudovaním šiestich reaktorov s celkovým výkonom 330 megawattov. Moskva a Taškent sa pritom ešte v roku 2018 dohodli na výstavbe veľkej jadrovej elektrárne s výkonom 2,4 gigawattu.



Putin tiež uviedol, že Rusko vloží 400 z celkového objemu 500 miliónov dolárov do spoločného investičného fondu na financovanie projektov v Uzbekistane.



Investigatívni novinári označujú Uzbekistan za jeden z hlavných bodov na dovoz tovarov, ktoré sa do Ruska pre medzinárodné sankcie nesmú dovážať priamo, doplnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).