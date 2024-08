New York 14. augusta (TASR) - Rusko v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN kritizovalo západných spojencov Ukrajiny za to, že neodsúdili vpád ukrajinských jednotiek do ruskej Kurskej oblasti. Kyjevské sily zároveň obvinilo z útokov na civilistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Spojené štáty, Francúzsko aj Británia sa počas neformálneho zasadnutia BR OSN, ktoré zvolalo Rusko, pevne postavili za Ukrajinu. O ofenzíve v ruskom pohraničí sa nezmienili. Moskvu, naopak, podporili diplomati zo Sýrie, Bieloruska a Severnej Kórey.



"Nebudeme považovať agresora za obeť," vyhlásil slovinský diplomat Klemen Ponikvar a ako jeden z viacerých členov rady obvinil Rusko z pokrytectva a dvojakého metra vzhľadom na to, že 24. februára 2024 spustilo inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá už vyše 900 dní.



Ukrajinskí vojaci minulý týždeň podnikli prekvapivý útok na Kurskú oblasť. Ruský prezident Vladimir Putin tento krok podľa svojich vlastných slov považuje za snahu zlepšiť vyjednávaciu pozíciu Kyjeva pred prípadnými rokovaniami a spomaliť postup ruských jednotiek na území Ukrajiny.



"Od západných sponzorov kyjevského režimu, ktorí naďalej kryjú odporné zločiny svojej bábky, sme nepočuli ani slovo odsúdenia týchto činov," vyhlásil zástupca stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN Dmitrij Poľanskij na margo ukrajinských výpadov.



Spojenci Ukrajiny, ktorí sa snažia zabrániť eskalácii vojny do priamej konfrontácie medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou, tvrdia, že o ukrajinskej ofenzíve vopred neboli informovaní. Ukrajinské sily podľa vyhlásení predstaviteľov v Kurskej oblasti kontrolujú 74 obcí a približne 1000 kilometrových štvorcových ruského územia.



Poľanskij sa tiež dožadoval vysvetlenia údajného cielenia na civilistov zo strany Ukrajiny. Tvrdil, že Rusko v pohraničí nemá žiadne vojenské objekty či infraštruktúru.



Reuters pripomína, že ruská aj ukrajinská armáda zakázali novinárom vstup na bojisko, čo znemožňuje overovať tvrdenia vrátane tých, ktoré vyslovil ruský diplomat.



Rusko po vyše dvoch rokoch invázie kontroluje necelú pätinu územia, ktoré je medzinárodné uznané ako súčasť Ukrajiny. Kyjev aj Moskva popierajú, že počas vojny, ktorá si dosiaľ vyžiadala tisíce mŕtvych ľudí a milióny vysídlených Ukrajincov, útočia na civilistov.



Americkí, britskí aj francúzski diplomati v utorok na pôde BR OSN spomenuli obvinenia voči Rusku z porušovania medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv na Ukrajine.



"Niet pochýb o tom, ktorá krajina sa na suverénnom území Ukrajiny dopustila mnohých dobre zdokumentovaných zverstiev vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti," uviedol americký predstaviteľ Caleb Pine, pričom priamo pomenoval Rusko.



Francúzska diplomatka Clarisse Paoliniová zase potvrdila pokračujúcu podporu suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci medzinárodne uznaných hraníc.