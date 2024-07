Na Navaľnú vydali zatykač za údajnú účasť v extrémistickej skupine

Moskva 9. júla (TASR) - Súd v Moskve vydal v utorok príkaz na zatknutie vdovy po politikovi Alexejovi Navaľnom, ktorá je v Rusku obvinená z účasti v "extrémistickej skupine". Juliji Navaľnej, šéfke ľudskoprávnej organizácie Human Rights Foundation (HRF), na základe tohto obvinenia hrozí šesť rokov väzenia, informuje TASR.



Príkaz na jej vzatie do väzby na dve mesiace bol vydaný v neprítomnosti obvinenej. Navaľná i jej dve deti sa totiž už dlhší čas zdržiavajú v zahraničí.



Súd dodal, že Navaľná sa "skrýva" pred orgánmi činnými v trestnom konaní, a preto bolo po nej vyhlásené pátranie. Ak by vstúpila na územie Ruskej federácie, bola by zadržaná.



Do vedenia HRF bola Navaľná zvolená pred týždňom, keď na tomto poste vystriedala šachového veľmajstra Garriho Kasparova, ktorý ho zastával 12 rokov.



Pred svojou smrťou vo väzení vo februári 2024 bol Alexej Navaľnyj jedným z najznámejších predstaviteľov ruskej opozície, známym svojou prácou pri odhaľovaní korupcie, a bol tiež kritikom prezidenta Vladimira Putina.



Presné okolnosti jeho smrti zostávajú nejasné. Podľa ruských úradov bola jeho smrť prirodzená, Navaľného rodina a blízki spolupracovníci zodpovednosť za ňu pripisujú ruskému vedeniu a katastrofálnym životným podmienkam vo väzení, kam sa Navaľnyj dostal so zdravím podlomeným pokusom o otravu s použitím nervovoparalytickej látky novičok.



Julija Navaľná po manželovej smrti deklarovala, že bude pokračovať v jeho práci.