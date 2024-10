Rusko: Vyhlásenia USA o pripravenosti na jadrové rokovania sú klamstvo

Moskva 21. októbra (TASR) - Nedávne vyhlásenia administratívy amerického prezidenta Joea Bidena, že Washington je pripravený na jadrové rokovania s Ruskom, Čínou a Severnou Kóreou bez predbežných podmienok, sú "klamstvom", povedal v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



"Výzva hovoriť o strategickej stabilite, o kontrole nad jadrovými zbraňami bez predbežných podmienok je klamstvo," uviedol Lavrov pre spravodajský portál "Argumenty i fakty".



V liste adresovanom japonskej organizácii Nihon Hidankjo, občianskemu hnutiu tých, ktorí prežili atómovú bombu v Hirošime a Nagasaki, a ktoré tento rok získalo Nobelovu cenu za mier, Biely dom uviedol, že je "pripravený zapojiť sa do rokovaní s Ruskom, Čínou a KĽDR bez predbežných podmienok s cieľom znížiť jadrovú hrozbu".



Podľa Lavrova toto vyhlásenie znamená, že Washington si vyhradzuje právo oficiálne vyhlásiť, že jeho cieľom je spôsobiť Rusku "strategickú porážku" na bojisku.



Rusko označuje svoje kroky na Ukrajine za "špeciálnu vojenskú operáciu", pričom obviňuje Washington a jeho partnerov z NATO z vedenia hybridnej vojny na Ukrajine. Kyjev a jeho západní spojenci tvrdia, že agresia Moskvy je "nevyprovokovaným imperialistickým pokusom o zabratie územia".



Moskva nedávno uviedla, že dvaapolročná vojna vstupuje do svojej najnebezpečnejšej fázy, keďže ruské sily postupujú na východnej Ukrajine a USA uvažujú o tom, že Kyjevu umožnia zasiahnuť západnými raketami územia ležiace hlboko v Rusku.



Rusko v uplynulých týždňoch znížilo "prah" pre použitie jadrových zbraní a varovalo Washington i jeho spojencov, že ich podpora Ukrajiny môže viesť k priamemu konfliktu s Moskvou, ktorý by sa mohol zmeniť na jadrový konflikt.



Lavrov v rozsiahlom rozhovore povedal, že Moskva sleduje americkú volebnú kampaň medzi demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom.



"Sme pripravení spolupracovať s akoukoľvek administratívou, ktorú si nakoniec vyberie americký ľud, ale len vtedy, ak bude takýto rozhovor obojstranne úctivý a rovnocenný," povedal Lavrov.