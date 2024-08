Rusko vyhlásilo nadáciu Clooneyovcov za nežiaducu organizáciu

Moskva 19. augusta (TASR) - Nadácia amerického herca Georgea Clooneyho bola v Rusku vyhlásená za "nežiaducu organizáciu". TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



"Nadácia pracuje v hollywoodskom štýle s cieľom zdiskreditovať Rusko," uviedla v pondelok generálna prokuratúra v Moskve. Dodala, že nadácia "podporuje falošných vlastencov, ktorí utiekli z krajiny, ako aj členov zakázaných extrémistických a teroristických organizácií".



Nadácia Clooneyovcov pre spravodlivosť (CFJ) bojuje proti porušovaniu ľudských práv. Clooney, politicky aktívna hollywoodska hviezda, v roku 2016 založil CFJ spolu so svojou manželkou, prominentnou právničkou Amal Clooneyovou. Táto nezisková nadácia vlani v októbri skontaktovala úrad nemeckej spolkovej prokuratúry v súvislosti s údajnými ruskými vojnovými zločinmi spáchanými na Ukrajine.



Experti nadácie tvrdia, že správy od obetí alebo ich rodín, ako aj príslušné fotografie, videozáznamy a družicové zábery v troch prípadoch poskytujú dôkazy o vojnových zločinoch.



Prvý prípad sa týkal raketového útoku na turistickú destináciu v Odeskej oblasti v lete 2022, ktorý podľa nich viedol k úmrtiu mnohých civilistov a niekoľkým vážnym zraneniam.



V druhom prípade tvrdia, že ruské pozemné jednotky od marca do septembra 2022 mučili a popravili štyroch mužov vo vtedy okupovanom okolí mesta Charkov.



Tretia udalosť sa týka veliteľov ruských jednotiek, ktorí boli počas okupácie Kyjevskej oblasti v marci 2022 údajne zapojení do popráv, mučenia, sexuálneho násilia a rabovania.



Podľa medzinárodného trestného práva je možné, aby štát vyšetroval určité trestné činy, ktoré boli spáchané v zahraničí. Ide o zásadu všeobecnej jurisdikcie, podľa ktorej by vojnoví zločinci nemali nájsť bezpečné útočisko nikde na svete.



Vyhlásenie "nežiaducej organizácie" v Rusku sa rovná zákazu. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 Rusko vyhlásilo mnohé ustanovizne za nežiaduce organizácie vrátane nadácií a medzinárodne uznávaného Nemeckého historického inštitútu (DHI).



V júli podala CFJ spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami žalobu na Výbor OSN pre ľudské práva, v ktorej obvinila Rusko z porušovania ľudských práv Ukrajincov zabitých pri raketovom útoku na mesto Vinnycia v roku 2022, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Ruská generálna prokuratúra začiatkom augusta zakázala ako "nežiaducu" nemeckú prodemokratickú Nadáciu Konrada Adenauera (KAS) a v júli urobila to isté s webovým denníkom The Moscow Times.



Štatút "nežiaduceho" núti organizácie zrušiť v Rusku všetky aktivity a znamená, že Rusi, ktorí pre ne pracujú, financujú ich alebo s nimi spolupracujú, môžu byť taktiež stíhaní.