Rusko vyhlásilo organizáciu analyzujúcu tamojšie voľby za nežiaducu

Moskva/Praha 1. februára (TASR) - Európske centrum Russian Election Monitor (REM) bolo v Rusku vyhlásené za nežiaducu organizáciu. Ide o rozhodnutie Generálnej prokuratúry Ruskej federácie, informovala vo štvrtok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na komisiu Štátnej dumy, ktorá má vyšetrovať zahraničné zasahovanie do ruskej politiky.



Samotná prokuratúra to zatiaľ oficiálne neoznámila. Na jej webe sa však takéto rozhodnutia objavujú so značným časovým odstupom.



Webová stránka REM publikuje volebné analýzy, odborné komentáre a závery nezávislých pozorovateľov o voľbách v Rusku.



Podľa predsedu príslušnej komisie Štátnej dumy Vasilija Piskariova "informačné platformy REM sa používajú na prípravu verejnosti v zahraničí, aby prezidentské voľby v Rusku považovala za nelegitímne".



Parlamentná komisia vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Telegram objasnila, že centrum REM sa dostalo do jej pozornosti počas minulých volebných kampaní v súvislosti s diskreditáciou ruského volebného systému.



Na tieto účely organizácia údajne spolupracuje s mnohými vysťahovalcami z Ruska, ktorí v zahraničí diskreditujú ruskú politiku na medzinárodnej scéne a sprostredkúvajú materiály od tzv. zahraničných agentov, či organizácií vyhlásených v Rusku za nežiaduce alebo extrémistické.



Podľa komisie ruskej Dumy sa ruskí expati a REM tiež aktívne zapájajú do protiruskej kampane, ktorá spočíva v šírení nepravdivých správ o tzv. špeciálnej vojenskej operácii - ako sa v Rusku musí označovať vojna, ktorú vo februári 2022 rozpútalo proti Ukrajine.



Na webovej stránke REM sa uvádza, že ako mimovládna organizácia vznikla z iniciatívy skupiny európskych vedcov, bývalých a súčasných politikov a vládnych predstaviteľov, ktorých spája pevné presvedčenie, že "ruskí voliči majú rovnaké právo na demokratické a slobodné voľby ako ktorýkoľvek iný európsky občan".