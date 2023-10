BBC: Rusko vyhlásilo pátranie po exporadcovi Zelenského kancelárie

Kyjev/Londýn 3. októbra (TASR) - Rusko vyhlásilo medzinárodné pátranie po bývalom poradcovi vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Olexijovi Arestovyčovi, informovala v utorok britská stanica BBC.



Podľa BBC nie je známy článok trestného zákona, na ktorého základe bolo po Arestovyčovi v Rusku vyhlásené pátranie. V Rusku je však zaradený do zoznamu extrémistov a teroristov.



Na Ukrajine sa Arestovyč po rozpútaní vojny Ruskom dostal do povedomia širokej verejnosti vďaka svojim každodenným strímom, v ktorých sa snažil upokojovať Ukrajincov a prinášať im aj pozitívne správy.



V polovici januára tohto roku Arestovyč odišiel zo spomínaného postu poradcu "na voľnej nohe". Stalo sa tak po jeho kontroverzných výrokoch o raketovom útoku na bytový dom v ukrajinskom meste Dnipro, pri ktorom prišlo o život najmenej 41 ľudí.



Arestovyč spočiatku tvrdil, že ruskú raketu Ch-22 vystrelenú na Dnipro zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana. Týchto slov sa podľa Sky News rýchlo "chytila“ ruská propaganda, ktorá sa snažila tvrdiť, že bytovku v Dnipre zasiahla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany.



Až neskôr Arestovyč uviedol, že ukrajinské sily nedokážu zostreliť taký typ rakety, akú Rusko vystrelilo na Dnipro, a za svoje predchádzajúce vyhlásenie sa ospravedlnil, i keď časť viny pripísal svojej únave a svojmu sústavnému nasadeniu od vypuknutia vojny.



BBC pripomenula, že Arestovyč začal pracovať v kancelárii prezidenta Zelenského v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu, keď v Zelenského úrade vládla "- mierne povedané - nervozita a mimo kancelárie to bolo čosi blízko paniky".



V tejto situácii prezidentský tím potreboval človeka, ktorý by v mene vedenia krajiny z priestorov prezidentskej kancelárie sprostredkoval miliónom Ukrajincov jednoduché posolstvá, dodala BBC s tým, že tieto posolstvá začal prinášať Arestovyč.



Prinieslo mu to na Ukrajine veľkú popularitu: v prvých mesiacoch vojny sa jeho portrét objavil na plechovkách od piva, jeho meno znelo vo vojnových piesňach, jeho fotografia bola použitá v desiatkach, ak nie stovkách meme. Aj prieskumy verejnej mienky ukázali, že Arestovyč sa stal jedným z najdôveryhodnejších lídrov na Ukrajine.



Postupne však zredukoval počet svojich verejných vystúpení, pričom pravidelnejšie sa objavuje v nočných strímoch na kanáli Fejgin Live, kde spolu s ruským právnikom Markom Fejginom komentujú aktuálnu situáciu na frontoch, ale aj politické dianie na Ukrajine a týkajúce sa Ukrajiny.



Arestovyč podľa BBC svojho času pravdepodobne zohrával aj úlohu "informačnej zbrane" Kyjeva namierenej na nepriateľa: väčšinu svojich vysielaní vedie v ruštine a okrem iného sa v nich zameriava na správy z frontu.



Kritici Arestovyčovi okrem mnohých nepresností pri popise situácie na fronte vytýkajú aj neprimerané politické ambície. V rozhovore s ukrajinským novinárom Dmitrijom Gordonom totiž nedávno nevylúčil, že za istých okolností by mohol kandidovať v ukrajinských prezidentských voľbách.