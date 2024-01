Rusko vyhlásilo pátranie po spisovateľovi Borisovi Akuninovi

Moskva 26. januára (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra zaradilo spisovateľa Borisa Akunina na zoznam hľadaných osôb, informovala v piatok britská stanica BBC. Od decembra 2023 je Akunin (vlastným menom Grigorij Čchartišvili) v Rusku zaradený aj do registra tzv. zahraničných agentov, ako i do zoznamu teroristov a extrémistov.



Čchartišvili, známy tisícom fanúšikom vďaka detektívnym románom napísaným pod pseudonymom Boris Akunin, od roku 2014 žije v Londýne. Je dlhoročným kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina a opakovane odsúdil aj ruskú inváziu na Ukrajinu.



Predpokladá sa, že dôvodom na začatie trestného konania boli spisovateľove výroky vo videokonferenčnom rozhovore s prokremeľskými prankstermi Vovanom a Lexusom.



Pranksteri sa predstavili ako predstavitelia ukrajinského vedenia - jeden sa vydával za vedúceho prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka - vymámili od spisovateľa reakciu na údery ukrajinských ozbrojených síl na území Ruska.



Čchartišvili/Akunin vtedy reagoval, že mu "srdce krváca", ale pritom má pochopenie pre konanie ukrajinskej armády. "Ako by to mohlo byť inak," pýtal sa Akunin.



Krátko pred zaradením Čchartišviliho/Akunina do registra tzv. zahraničných agentov a do zoznamu teroristov a extrémistov sa objavila správa, že popredné ruské vydavateľstvo AST pozastavilo tlač a predaj kníh Čchartišviliho/Akunina i ďalšieho obľúbeného autora Dmitrija Bykova, ktorý tiež kritizoval vojnu na Ukrajine.



Čchartišvili/Akunin pred časom informoval, že viaceré divadlá – napr. Ruské akademické divadlo mládeže (RAMT) v Moskve a Alexandrinské divadlo v Petrohrade – odstránili jeho meno z plagátov predstavení založených na jeho dielach.



Krátko po tom, ako Moskva 24. februára 2022 vyslala na Ukrajinu desaťtisíce ruských vojakov, ruský parlament prijal zákony, ktoré zaviedli vysoké tresty odňatia slobody a pokuty pre tých, čo vedome šíria údajne nepravdivé informácie alebo "diskreditujú" ruské ozbrojené sily.