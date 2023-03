Rusko vyhlásilo pátranie po účastníkovi diverzie v Brianskej oblasti

Moskva/Londýn 5. marca (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra zaradilo na zoznam hľadaných osôb bývalého dôstojníka ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Iľju Bogdanova. Ide o jedného z údajných účastníkov nedávneho útoku na dve pohraničné dediny v Brianskej oblasti, ktorá leží na západe európskej časti Ruska a susedí s Ukrajinou.



Podľa britskej stanice BBC, monitorovanej agentúrou TASR, ruské médiá informovali, že Iľja Bogdanov bol identifikovaný na videozázname z Brianskej oblasti natočeného členmi ruského dobrovoľníckeho zboru, ktorí sa prihlásili k zodpovednosti za štvrtkový útok na dve dediny v ruskom pohraničí s Ukrajinou.



Ruské úrady nešpecifikovali dôvod vyhlásenia pátrania po Bogdanovovi. Nie je presne známe ani to, kedy bol zaradený na zoznam hľadaných osôb.



Bogdanov v minulosti slúžil ako nadporučík pohraničnej stráže Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). V roku 2014 však nelegálne prekročil rusko-ukrajinskú hranicu a zapojil sa do bojových operácií v Donbase na ukrajinskej strane.



V roku 2015 Bogdanov získal ukrajinské občianstvo. Usadil sa v Kyjeve a viedol reštauráciu. Po vypuknutí vojny vo februári minulého roku sa Bogdanov vrátil na front a bojuje za Ukrajinu.



O Bogdanovovi sa píše v súvislosti s udalosťami z 2. marca, keď ruské úrady uviedli, že do Brianskej oblasti prenikla "ukrajinská diverzná skupina".



Oblastný gubernátor Alexandr Bogomaz informoval o dvoch mŕtvych civilistoch a zranenom dieťati.



Ruský prezident Vladimir Putin označil tento incident za teroristický čin, ktorý začal vyšetrovať ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom).



K zodpovednosti za útok v Brianskej oblasti sa prihlásil Ruský dobrovoľnícky zbor, ktorý vo vojne rozpútanej Ruskom v susednom štáte bojuje na strane Ukrajiny.



Jeho veliteľ Denis Kapustin v rozhovoroch pre médiá tvrdil, že operácia v Brianskej oblasti bola dohodnutá s ukrajinskými orgánmi, "inak by sa jednoducho nemohla uskutočniť".



Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak však uviedol, že Ukrajina nemá s akciou v Brianskej ovlasti nič spoločné. Naznačil, že išlo o čin "ruských partizánov", ktorí "začali demontovať Putinov režim".