Rusko pátra po veliteľovi tzv. Ruského dobrovoľníckeho zboru

Moskva/Londýn 27. marca (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra zaradilo veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK) Denisa Kapustina na federálny zoznam hľadaných osôb. Informovala o tom v pondelok britská stanica BBC s tým, že ministerstvo nespresnilo, prečo po Kapustinovi pátra.



Kapustin, známy aj pod menom Denis Nikitin či prezývkou White Rex, sa v médiách spomínal v súvislosti s údajným prienikom komanda členov Ruského dobrovoľníckeho zboru z Ukrajiny a následnými útokmi v dvoch dedinách v Brianskej oblasti z 2. marca tohto roku, informuje TASR.



Vojenský význam tejto operácie bol pritom nulový. Kapustin v rozhovoroch pre médiá tvrdil, že operácia v Brianskej oblasti bola dohodnutá s ukrajinskými orgánmi, "inak by sa jednoducho nemohla uskutočniť".



Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak však vtedy uviedol, že Ukrajina nemá s akciou v Brianskej oblasti nič spoločné. Naznačil, že išlo o čin "ruských partizánov", ktorí "začali demontovať režim" ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ako v pondelok citovala BBC, podľa Ruska je Kapustin zapletený aj do údajného pokusu o atentát na ruského propagandistu Konstantina Malofejeva a do zosnovania "sabotáže a teroristického činu" s použitím improvizovaného výbušného zariadenia vo Volgogradskej oblasti.



Pátranie bolo v Rusku vyhlásené aj po jeho dvoch údajných komplicoch: Kirillovi Kanachinovi a Alexejovi Ogurcovovi.



BBC dodala, že Nikitin údajne vytvoril RDK v roku 2022. Nikitin tvrdí, že jeho jednotka nie je nijako spojená s takzvanou Ruskou légiou slobody, v ktorej údajne bojujú ruskí dobrovoľníci za Ukrajinu.



Západné médiá o Kapustinovi písali už viackrát - ako o jednom z najvplyvnejších pravicových radikálov v Európe a zástancovi "nadradenosti bielej rasy".