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Rusko vyhlásilo rumunského diplomata za nežiadúcu osobu

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Rusko podniklo tento krok takmer mesiac po tom, čo Rumunsko vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach rumunského vzdušného priestoru.

Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo vo štvrtok diplomata rumunského veľvyslanectva v Moskve za nežiadúcu osobu (persona non grata). Rezort tvrdí, že ide o reakciu na krok Rumunska, ktoré vyhlásilo za nežiadúcu osobu ruského diplomata. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.

Rezort vo svojom vyhlásení objasnil, že vo štvrtok si predvolal rumunskú charge d'affaires Lilianu Burdovú, ktorej oznámili, že zamestnanec rumunského veľvyslanectva v hlavnom meste Ruska bol vyhlásený za nežiadúcu osobu.

Ministerstvo zdôraznilo, že „tento krok je reakciou na predchádzajúce neopodstatnené rozhodnutie Rumunska vyhlásiť zamestnanca ruského veľvyslanectva v Bukurešti za personu non grata“.

Rusko podniklo tento krok takmer mesiac po tom, čo Rumunsko vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach rumunského vzdušného priestoru. Bukurešť sa tak rozhodla po tom, ako rumunské stíhačky F-16 v júli počas troch dní zostrelili tri drony v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky proti susednej Ukrajine.

„Rumunská strana zdôraznila, že Ruská federácia nesie plnú zodpovednosť za všetky tieto závažné incidenty a za zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne,“ uviedlo koncom júla rumunské ministerstvo zahraničných vecí v tlačovej správe zaslanej agentúre Agerpres.
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