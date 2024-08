Rusko vyhlásilo v časti Voronežskej oblasti núdzovú situáciu po útoku

Moskva 24. augusta (TASR) - Ruské úrady vyhlásili núdzovú situáciu v časti Voronežskej oblasti po nočnom dronovom útoku. Oznámil to v sobotu tamojší gubernátor Alexander Gusev, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Ruská protivzdušná obrana podľa Guseva zachytila nad regiónom päť dronov. Ich úlomky spôsobili požiar a explóziu výbušných materiálov, uviedol.



Výbuch nepoškodil civilné budovy, no prinútil úrady zaviesť mimoriadne opatrenia v troch dedinách v okrese Ostrogožsk a evakuovať 200 ľudí, dodal gubernátor.



Ukrajina tento rok zintenzívnila svoje útoky na rôzne ciele na území Ruska. Zamerala sa hlavne na infraštruktúru podporujúcu ruské invázne sily, ako sú sklady paliva či ropné rafinérie.



Ukrajinské sily navyše 6. augusta vpadli do ruskej Kurskej oblasti a podarilo sa im tam získať pod kontrolu desiatky obcí. Ruské úrady tvrdia, že z regiónu muselo z dôvodu ukrajinskej ofenzívy ujsť viac ako 120.000 civilistov. Cieľom vpádu ukrajinskej armády na ruské územie je podľa Kyjeva vytvorenie nárazníkovej zóny.