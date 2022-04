Rusko vyhlásilo za zahraničných agentov ďalších novinárov i právnika

Moskva 2. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo na zoznam tzv. zahraničných agentov ďalších osem osobností z ruských médií.



Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters, podľa ktorej ide o ďalší zo série krokov podnikaných ruskými úradmi na potlačenie kritikov politiky Kremľa.



Zoznam, ktorý zverejnilo ministerstvo spravodlivosti v noci na sobotu, zahŕňa Jelizavetu Osetinskú, bývalú šéfredaktorku niekoľkých ruských ekonomických periodík, ktoré okrem iného zverejňovali aj informácie o obchodných záujmoch ľudí blízkych prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Osetinská svojho času spoluzakladala periodikum The Bell. Do zoznamu zahraničných agentov bola najnovšie zaradená aj jeho šéfredaktorka Irina Malkovová.



Na zozname sa ocitli i Marija Borzunovová, reportérka nezávislého TV kanála Dožď, spisovateľ a videobloger Jevgenij Ponasenkov, známy vtipnými poznámkami namierenými proti vláde a diskusnými reláciami na štátnych televíznych kanáloch, či korešpondentka spravodajského webu Mediazona Alla Konstantinovová a dagestanský novinár Murad Muradov.



Do zoznamu zahraničných agentov pribudli aj mená poslanca z Komijskej republiky, právnika Viktora Vorobiova, a Anna Golubevovej, ktorá vedie organizáciu na podporu komunity LGBT+.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 bola platnosť zákona rozšírená tiež na médiá a od roku 2019 aj na jednotlivých novinárov a aktivistov.



Ruské ministerstvo spravodlivosti koncom marca uznalo za zahraničného agenta aj nemeckú televíznu a rozhlasovú spoločnosť Deutsche Welle.



V súčasnosti je v registri zahraničných agentov tohto rezortu 127 osôb a organizácií.