Rusko vyhostí piatich poľských diplomatov

Na archívnej snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP

Moskva 16. apríla (TASR) - Rusko v piatok oznámilo, že vyhostí piatich poľských diplomatov. Bude to odveta za to, že Varšava zo solidarity so Spojenými štátmi oznámila vyhostenie troch ruských diplomatov, uviedla tlačová agentúra AFP.USA, dôležitý spojenec Poľska, predtým oznámili sankcie proti Moskve za jej zasahovanie do vlaňajších amerických volieb." napísalo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí. "" dodalo. Podľa skorších správ mali byť vyhostení traja poľskí diplomati.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok už skôr oznámil aj to, že Moskva nariadi desiatim diplomatom Spojených štátov, aby opustili Rusko. Je to podľa jeho slov odveta za americké sankcie. Rusko takisto uvalí sankcie na predstaviteľov USA. Lavrov tiež uviedol, že ešte odporučili, aby americký veľvyslanec v Moskve John Sullivan opustil Rusko a odišiel do vlasti na "".Lavrov ďalej informoval, že Rusko značne obmedzí veľkosť diplomatickej misie USA. Podľa jeho slov Moskva dodá na svoj sankčný zoznam osem predstaviteľov USA a obmedzí a zastaví činnosť amerických mimovládnych organizácií, ktoré zasahujú do ruskej politiky.Minister doplnil, že hoci má Rusko možnosť podniknúť "" proti americkým firmám v Rusku, teraz to neurobí.Kroky Ruska nasledujú po celej sérii nových sankcií proti Rusku, ktoré tento týždeň oznámila administratíva amerického prezidenta Joea Bidena. Tieto ekonomické sankcie boli uvalené na 16 organizácií a 16 jednotlivcov, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do volieb v USA. Dôvodom sankcií sú tiež odmeny Kremľa za útoky na amerických vojakov v Afganistane a rozsiahly hekerský útok.