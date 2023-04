Rusko vyhostí vyše 20 nemeckých diplomatov, oznámila Zacharovová

Moskva 22. apríla (TASR) - Rusko vyhostí viac ako 20 nemeckých diplomatov v rámci odvetného opatrenia za "hromadné vyhostenie" ruských diplomatov z Nemecka. Uviedla to v sobotu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Zacharovová dôrazne odsúdila rozhodnutie Nemecka vyhostiť zamestnancov ruských diplomatických misií v Nemecku. Podľa ruských médií označilo Nemecko za nežiadúce osoby viac ako 20 ruských diplomatov. Berlín to zatiaľ nepotvrdil.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Zacharovovej vyjadrenia eviduje. Dodalo, že nemecká vláda bola v uplynulých týždňoch v kontakte s Moskvou, vzájomné diskusie sa týkali otázok "personálneho obsadenia príslušných diplomatických misií".



V Berlíne navyše v sobotu pristálo ruské lietadlo so špeciálnym diplomatickým povolením. Podľa nemeckého rezortu diplomacie to súvisí práve s nedávnymi diskusiami medzi Berlínom a Moskvou. Ďalšie detaily však nemecké ministerstvo neposkytlo.



Ruské lietadlá v súčasnosti pristávajú v krajinách EÚ iba mimoriadne sporadicky. Členské štáty Únie sa totiž vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu rozhodli uzavrieť svoj vzdušný priestor a letiská pre ruské lietadlá.