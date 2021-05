Rusko vyhostilo ďalšieho bulharského diplomata

Moskva 26. mája (TASR) - Rusko v stredu v rámci odvetných opatrení vyhlásilo za nežiaducu osobu zamestnanca bulharského veľvyslanectva v Rusku. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax s odvolaním sa na ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Tento krok Moskvy je reakciou na "bezdôvodné rozhodnutie" Bulharska z apríla, ktoré vtedy vyhlásilo za nežiaducu osobu bol diplomata ruského veľvyslanectva v Sofii. Interfax pripomenul, že išlo o asistenta vojenského pridelenca.



Ako informovali bulharské médiá, vyhostenie tohto diplomata súviselo s vyšetrovaním možného zapojenia Ruska do výbuchov vo vojenských skladoch v Bulharsku po roku 2011.



Bulharská prokuratúra deň pred vyhostením - 28. apríla - oznámila, že vyšetruje možné zapojenie šiestich ruských občanov do prípravy výbuchov a ich možnú súvislosť s explóziami v muničnom sklade v moravskej obci Vrbětice v roku 2014.



Dvoch ruských diplomatov vyhostilo Bulharsko aj v marci tohto roku. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako bulharské úrady odhalili a zadržali ďalšie osoby podozrivé zo špionáže v prospech Ruska. Rusko na to 20. apríla reagovalo vyhostením dvoch bulharských diplomatov.



Od októbra 2019 do konca roka 2020 bulharské ministerstvo zahraničných vecí vyhostilo z krajiny päť ruských diplomatov a technického asistenta na ruskom veľvyslanectve. Všetci boli podozriví zo špionáže. Rusko reagovalo recipročnými opatreniami.