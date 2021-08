Rusko vyhostilo estónskeho diplomata

Moskva 3. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo estónskeho veľvyslanca Margusa Laidreho a oznámilo mu, že jeden z estónskych diplomatov musí do siedmich dní opustiť Rusko, informovala agentúra TASS.



"Estónsky veľvyslanec v Rusku Margus Laidre bol predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí. Bol mu vyjadrený rázny protest a odovzdaná nóta, v ktorej sa uvádza, že na recipročnom princípe bol pracovník estónskej diplomatickej misie v Rusku označený za personu non grata," píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.



Estónsku bola Ruskom zároveň adresovaná výzva, aby situáciu viac neeskalovalo, inak môže očakávať od Ruska "ráznu odpoveď".



Estónske ministerstvo zahraničných vecí 15. júla recipročne vyhostilo ruského diplomata v reakcii na to, že Rusko vyhlásilo za nežiaducu osobu estónskeho konzula Marta Lätteho. Toho na krátky čas zadržala aj ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), pretože údajne "preberal tajné materiály od ruského občana".



FSB v utorok oznámila, že Lätte sa údajne zaujímal o informácie súvisiace s plánmi Ruska v Arktíde. FSB tiež zverejnila videonahrávku časti stretnutia estónskeho konzula s ruským občanom, na ktorom diskutujú o "politike v arktickej zóne". FSB uviedla, že video zverejnila práve v súvislosti s utorkovým vyhostením estónskeho diplomata, píše Interfax.