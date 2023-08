Rusko vyhostilo spravodajkyňu serveru Politico

Berlín 16. augusta (TASR) - Ruská vláda vyhostila moskovskú spravodajkyňu serveru Politico.eu Evu Hartogovú. V stredu to oznámil samotný server. Podľa Politica ide o prvý známy prípad od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, keď bol zahraničný novinár z Ruska vypovedaný. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Hartogová je holandská občianka a pôsobila v Rusku desať rokov. Politico uviedol, že reportérke bolo minulý týždeň oznámené, že jej úrady nepredĺžili víza a má šesť dní na to, aby opustila krajinu.



"Sme týmito krokmi veľmi sklamaní, ale neochvejný záväzok Politica pokrývať činnosť ruskej vlády a jej vojnu na Ukrajine to nezníži," uviedol vo vyhlásení šéfredaktor portálu Politico.eu Jamil Anderlini.



"Dúfame, že Eva a Politico sa v blízkej budúcnosti do Moskvy vrátia, aby pokračovali v našom vecnom a nestrannom spravodajstve o ruskej politike," dodal.



Agentúra DPA pripomenula, že od rozpútania vojny na Ukrajine vo februári 2020 sa v Rusku zintenzívnili snahy o potlačenie nezávislej žurnalistiky. Podľa medializovaných informácií krajinu odvtedy opustilo zhruba 1000 ruských novinárov.