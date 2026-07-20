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Rusko vyhostilo talianskeho vojenského pridelenca
Tajani podľa agentúry ANSA doplnil, že zo strany Moskvy ide o zjavný odvetný krok na nedávne vyhostenie dvoch ruských vojenských pridelencov z Talianska.
Autor TASR
Rím 20. júla (TASR) - Rusko vyhostilo talianskeho vojenského pridelenca pôsobiaceho v Moskve a jedného z jeho spolupracovníkov. Na sociálnej sieti X to v pondelok oznámil taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý toto rozhodnutie označil za „neodôvodnené“, píše TASR.
Tajani podľa agentúry ANSA doplnil, že zo strany Moskvy ide o zjavný odvetný krok na nedávne vyhostenie dvoch ruských vojenských pridelencov z Talianska, ktorí boli podľa Ríma zapojení do špionážnych aktivít namierených proti bezpečnosti hostiteľskej krajiny. Ich aktivity vyšli najavo pri vyšetrovaní rímskou prokuratúrou.
K vyhosteniu Ivana Gorbačova a Michaila Astachova došlo 9. júla. Podľa Ríma títo dvaja ruskí diplomati nedávno naverbovali dvoch bývalých predstaviteľov talianskych spravodajských služieb, ktorí boli následne zadržaní za údajnú špionáž pre Moskvu. Dvojica Rusov musela územie Talianska opustiť do troch dní.
Tajani podľa agentúry ANSA doplnil, že zo strany Moskvy ide o zjavný odvetný krok na nedávne vyhostenie dvoch ruských vojenských pridelencov z Talianska, ktorí boli podľa Ríma zapojení do špionážnych aktivít namierených proti bezpečnosti hostiteľskej krajiny. Ich aktivity vyšli najavo pri vyšetrovaní rímskou prokuratúrou.
K vyhosteniu Ivana Gorbačova a Michaila Astachova došlo 9. júla. Podľa Ríma títo dvaja ruskí diplomati nedávno naverbovali dvoch bývalých predstaviteľov talianskych spravodajských služieb, ktorí boli následne zadržaní za údajnú špionáž pre Moskvu. Dvojica Rusov musela územie Talianska opustiť do troch dní.