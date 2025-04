Rusko vyhostilo troch moldavských diplomatov

Moskva 4. apríla (TASR) - Rusko v piatok nariadilo vyhostenie troch moldavských diplomatov po tom, čo Kišiňov v pondelok vyhlásil troch zamestnancov ruského veľvyslanectva za nežiaduce osoby. Moldavsko ruských diplomatov obvinilo z aktivít, ktoré sú nezlučiteľné s diplomatickým statusom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa moldavskej Informačnej a bezpečnostnej služby (ISS) ruskí diplomati pomáhali pri návrate moldavského poslanca Alexandra Nesterovského späť do krajiny, ktorý je v Moldavsku odsúdený za korupciu. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí tak v pondelok ruskému veľvyslanectvu oznámilo rozhodnutie o vyhostení troch jeho zamestnancov.



Rusko všetky obvinenia odmieta a vyhostenie moldavských diplomatov z Moskvy označilo za odvetné opatrenie. „Akékoľvek pokusy obviniť ruskú diplomatickú misiu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Moldavskej republiky nemajú žiadne opodstatnenie,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí v oficiálnom vyhlásení.



Moldavské proeurópske orgány dlhodobo obviňujú Rusko zo snahy destabilizovať krajinu, napríklad zasahovaním do vládnych inštitúcií a volieb. V posledných rokoch obe krajiny vyhostili desiatky diplomatov.