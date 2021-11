Rusko vyhostilo z krajiny holandského novinára

Moskva/Amsterdam 4. novembra (TASR) - Rusko vyhostilo moskovského spravodajcu holandských novín Volkskrant Toma Venninka a zakázalo mu vstup do krajiny do roku 2025. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej ide za uplynulé mesiace už o druhý krok, ktorý Rusko podniklo proti západným novinárom.



"V pondelok zistil, že (ruské) ministerstvo zahraničných vecí mu zrušilo víza a že má tri dni na to, aby opustil krajinu," píše denník Volkskrant, pre ktorý Vennink pracoval.



Podľa tohto zdroja Rusko tiež zakázalo Venninkovi vstup na svoje územie do roku 2025; ako príčinu zrušenia víz pritom ruské úrady uviedli "administratívne priestupky".



Počas pobytu holandského novinára v Rusku mu tamojšie úrady dvakrát udelili pokutu — prvýkrát v roku 2019 za to, že oficiálne nenahlásil svoju adresu, a druhýkrát v roku 2020 za to, že vycestoval bez úradného povolenia na Čukotku.



Vennink však pôsobil v Moskve od roku 2015 a podľa Volkskrantu doteraz nemal problém s obnovou svojej novinárskej akreditácie.



Holandské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rozhodnutie Moskvy ľutuje.



"Pre Holandsko je neakceptovateľné, ak je novinár nútený opustiť krajinu proti svojej vôli," uviedol holandský minister zahraničných vecí Ben Knapen.



Vzťahy medzi Ruskom a Holandskom sú v posledných rokoch napäté, pretože holandská vláda viní Rusko z havárie lietadla linky MH17, ktoré sa v roku 2014 zrútilo nad Ukrajinou. Na palube tohto stroja malajzijskej spoločnosti Malaysia Airlines sa totiž nachádzalo až 298 ľudí s holandským občianstvom.



Podobný krok proti novinárovi zo Západu pritom Rusko podniklo aj v auguste, keď nepredĺžilo víza spravodajkyni britskej televízii BBC Sarah Rainsfordovej. Tento krok bol podľa hovorkyne ruského rezortu diplomacie Marije Zacharovovej reakciou na šikanovanie spravodajcu nemenovaného ruského média v Británii, na ktoré Rusko opakovane upozorňovalo a žiadalo nápravu.