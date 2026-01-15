< sekcia Zahraničie
Rusko vyhosťuje britského diplomata, viní ho zo špionáže
Britská strana krok Moskvy bezprostredne nekomentovala.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 15. januára (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo, že vyhosťuje diplomata pôsobiaceho na ekonomickom oddelení britského veľvyslanectva v Moskve. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) ho identifikovala ako pracovníka britskej tajnej služby vyslaného do Ruska pod diplomatickým krytím. Moskva si v tejto súvislosti predvolala aj britskú chargée d'affaires, ktorej vyslovila ostrý protest. Daný diplomat musí krajinu opustiť do dvoch týždňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
FSB vo svojom vyhlásení tvrdí, že počas kontrašpionážnych operácií zistila, že Gareth Samuel Davis, narodený 8. augusta 1980, je britský spravodajský dôstojník, ktorý v Rusku pôsobil pod krytím druhého tajomníka administratívneho a ekonomického oddelenia britského veľvyslanectva v Moskve.
V nadväznosti sa ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa FSB rozhodlo Britovi zrušiť akreditáciu. Britský diplomatu musí Rusko opustiť do dvoch týždňov. Predvolanej chargée d'affaires britskej ambasády ruské ministerstvo tlmočilo, že Moskva „nebude tolerovať činnosť neohlásených britských spravodajských dôstojníkov v Rusku.“
Britská strana krok Moskvy bezprostredne nekomentovala, rezort ruskej diplomacie však varoval, že ak sa Londýn rozhodne situáciu eskalovať, Rusko podnikne symetrické protiopatrenia.
Rusko a Británia majú súvislosti s vojnou na Ukrajine napäté vzťahy. Vyhostenia diplomatov - vyslancov západných štátov pracujúcich v Rusku, ako aj Rusov pôsobiacich na Západe - sú podľa agentúr čoraz častejšie, odkedy Moskva vo februári 2022 začala inváziu na Ukrajinu.
