Rusko vyjadrilo znepokojenie nad nasadením stíhačiek F-16 v Moldavsku

Moskva/Kišiňov 13. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo moldavského chargé d'affaires Alexandra Chetrara. Tlmočilo mu "vážne znepokojenie" nad medializovanými správami o tom, že v Moldavsku údajne budú umiestnené americké stíhačky F-16 určené pre Ukrajinu. Moldavsko to poprelo. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, Moldpres a TASS.



Ruské ministerstvo uviedlo, že Moskva je znepokojená špekuláciami o tom, že stíhačky F-16 by mohli byť umiestnené na moldavských letiskách a následne z nich podnikať útoky na ruské územie.



"Ruskí diplomati vyzvali moldavskú stranu, aby prísne dodržiavala neutrálny štatút, ktorý je základom štátnosti Moldavskej republiky, a aby nepodnikala žiadne kroky, ktoré by mohli prispieť k eskalácii ukrajinskej krízy, ktoré by svedčili o účasti Kišiňova v nej a ktoré by mali deštruktívny vplyv na situáciu v Podnestersku (separatistický región v Moldavsku, pozn. TASR)," uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva.



Kišiňov túto špekuláciu okamžite odmietol. Moldavské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ruské ministerstvo čerpalo informácie z falošných správ na internete. "Moldavská republika neprijíma a nebude prijímať zbrane a vojenské vybavenie určené pre Ukrajinu, a to vrátane lietadiel," ozrejmilo. Ruskému rezortu odporučilo, aby informácie čerpal z oficiálnych zdrojov.



Diplomatická roztržka medzi Ruskom a Moldavskom sa uskutočnila aj v uplynulých dvoch týždňoch. V súvislosti s podozrením zo špionáže Moldavsko vyhostilo ruského diplomata. Rusko na situáciu reagovalo vyhostením jedného diplomata z moldavského veľvyslanectva v Moskve.



Moldavsko je oficiálne neutrálnou krajinou, avšak v súčasnosti sa usiluje o členstvo v EÚ. Od roku 2022 má kandidátsky štatút. Prezidentka Maia Sanduová odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a obvinila Moskvu z plánovania prevratu v Moldavsku.



Na území Moldavska sa nachádza proruská separatistická republika Podnestersko, v ktorej sú dlhodobo umiestnené ruské jednotky. Vo februári zákonodarný zbor Podnesterska požiadal Rusko o "ochranu".